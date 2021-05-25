В ведомстве ООН по правам человека нет данных об участии России в аресте Протасевича

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не имеет информации, которая свидетельствовала бы о вовлеченности России в ситуацию с арестом в Минске бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Что касается вовлеченности России, у меня нет каких-либо свидетельств, какой-либо информации на этот счет", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Колвилл заявил, что УВКПЧ "шокировано" арестом Протасевича и призывает к "немедленному освобождению" его и задержанной вместе с ним в Минске россиянки Софии Сапеги.

Официальный представитель расценил арест Протасевича как "незаконный", высказав мнение, что он "был похищен из юрисдикции другого государства и помещен в юрисдикцию Белоруссии, что равносильно чрезвычайной выдаче". Подобные действия, считают в УВКПЧ, "заслуживают самого решительного осуждения".

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.