СМИ: израильский спецназ под прикрытием застрелил палестинца на Западном берегу

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Палестинец застрелен во вторник израильским спецназом на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Wafa.

По его данным, палестинский юноша был убит во время операции действующего под прикрытием полицейского спецназа ЯМАМ вблизи городка Эль-Бира неподалеку от Рамаллы. Инцидент произошел, когда израильские силовики пытались провести аресты в этом районе.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Инцидент произошел за несколько часов до визита на Западный берег госсекретаря США Энтони Блинкена, который обсудит в Рамалле закрепление режима прекращения огня в секторе Газа с президентом Палестины Махмудом Аббасом.