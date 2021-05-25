В Белоруссии семь активистов получили от четырех до семи лет колонии за беспорядки

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Могилевский областной суд признал виновными семерых оппозиционных активистов в массовых беспорядках и приговорил к различным срокам лишения свободы. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Белоруссии.

"С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств, Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Северинец, Павел Юхневич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов и Ирина Счастная приговором Могилевского областного суда признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

Приговором суда Северинец, Афнагель и Войнич получили по семь лет колонии. Юхневич, Винярский и Козлов получили по пять лет лишения свободы, Счастная - четыре года лишения свободы.

Судебные заседания по этому делу проходили в закрытом режиме. Белорусские правозащитники назвали осужденных политзаключенными.

Северинец был задержан в начале июня прошлого года в Минске после проведения пикета рядом со сборщиками подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты в период избирательной кампании. Власти посчитали это несанкционированной акцией. Оппозиционеру несколько раз продлевали арест. 20 августа в его отношении было возбуждено дело по статье 293 ч. 2 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). В июне прошлого года также был задержан блогер Козлов, еще троих фигурантов дела задержали в сентябре прошлого года. Другие двое обвиняемых были задержаны соответственно в ноябре прошедшего года и январе текущего года.