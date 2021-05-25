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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту

Премьер-министр еврейского государства пообещал, что ответ Израиля на возможное нарушение перемирия со стороны ХАМАС в секторе Газа будет очень мощным

Нетаньяху на встрече с Блинкеном в Иерусалиме поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту, а также за твердую позицию в отношении проявлений антисемитизма.

Нетаньяху сообщил, что обсудил с Блинкеном помощь Газе и возвращение удерживаемых радикалами в секторе двух израильтян, а также тел двух солдат.

Ответ Израиля на возможное нарушение перемирия со стороны ХАМАС в секторе Газа будет очень мощным.

Премьер-министр отметил, что Израиль сохраняет право защищать себя от агрессии Ирана.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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