Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту

Нетаньяху на встрече с Блинкеном в Иерусалиме поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту, а также за твердую позицию в отношении проявлений антисемитизма.

Нетаньяху сообщил, что обсудил с Блинкеном помощь Газе и возвращение удерживаемых радикалами в секторе двух израильтян, а также тел двух солдат.

Ответ Израиля на возможное нарушение перемирия со стороны ХАМАС в секторе Газа будет очень мощным.

Премьер-министр отметил, что Израиль сохраняет право защищать себя от агрессии Ирана.