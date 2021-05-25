Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины в связи с принятием Киевом решения о прекращении авиасообщения.

Посольство Белоруссии на Украине считает абсурдным решение Киева запретить авиасообщение с республикой.

Решение Украины о прекращении авиасообщения с Белоруссией является попыткой экономического давления - посольство Белоруссии. От "авиационной блокады" Белоруссии со стороны Украины ущерб понесут в первую очередь граждане последней - заявление белорусского посольства.

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