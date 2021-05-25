Глава МИД Греции надеется, что Мицотакис посетит Россию в 2021 году и встретится с Путиным

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас выразил надежду, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Россию в 2021 году и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Дендиас заявил во вторник на встрече с представителями греческой диаспоры в Геленджике. Выступление главы МИД распространила его пресс-служба.

Министр подчеркнул, что современному греческому государству исполнилось 200 лет. "Россия сыграла очень важную роль в создании нового греческого государства. Русский флот вместе с французским и английским разгромил турецко-египетский флот [в Наваринском сражении 1827 года]. Таким образом было наконец создано в ходе греческой [национально-освободительной] революции [1821-1829 годов] новое греческое государство после ожесточенной войны греков против Османской империи", - сказал Дендиас. По его словам, Греция никогда не забывает, чем она обязана России. "Премьер-министр [РФ Михаил] Мишустин был в Афинах, чтобы вместе отпраздновать 200-летие. Премьер-министр Мицотакис ответит взаимным визитом. Я надеюсь, что он приедет в Россию в 2021 году и встретится с президентом Путиным", - сказал глава МИД.

Дендиас также напомнил, что первый правитель освободившейся Греции Иоанн Каподистрия (1776-1831) участвовал в качестве министра иностранных дел Российской империи на Венском конгрессе (1814-1815 годов), который после наполеоновских войн восстановил архитектуру Европы.

"Но это связано с историей. Я же прошу вас сделать вместе следующее: смотреть в будущее и стать мостом между Россией и современной Грецией, вступающей в третий век своей жизни. Мы сделаем все, что в наших силах, модернизируя наше консульство в Новороссийске с помощью систем, которые упростят общение и ваше обслуживание, чтобы вы могли приехать на свою родину, на свою вторую родину, в любое время, когда захотите. Кроме того, мы постараемся, насколько это возможно, направить преподавателей греческого языка в этот район, чтобы те, кто хочет, мог познакомиться и с греческим языком, и мог следовать традициям своих двух родин", - сказал глава МИД.

Он заявил, что для него "большое удовольствие и честь находиться сегодня здесь, в Геленджике". "Я приезжаю сюда как министр иностранных дел, но позвольте мне сказать, что чувствую себя здесь как дома. Связям с этим районом 2500 лет. На самом деле, когда я вчера разговаривал с моим другом, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда я сказал ему, что еду в Геленджик, он очень хорошо это знал. Он сказал мне, что здесь красиво, и что у нас много греков", - добавил Дендиас.

В заключение министр поблагодарил представителей диаспоры "за служение России, Греции и греко-российской дружбе".