Глава Минобороны Армении обсудил с командующим миротворцами РФ ситуацию в Сюнике

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов во вторник в ходе встречи обсудили ситуацию в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Собеседники подробно обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе после азербайджанской провокации и действия армянской стороны. Глава Минобороны Армении подчеркнул, что любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно недопустимо, что позиция Минобороны по этому вопросу ясна: представители ВС Азербайджана обязаны без предварительных условий вернуться на исходные позиции", - отмечается в сообщении.