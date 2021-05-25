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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Минск пригласил изучить инцидент с самолетом Ryanair международные авиаструктуры

Белорусские авиационные власти заявили, что "в качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения", представляют записи переговоров диспетчер - пилот

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, IATA, EASA, а также авиационных властей ЕС и США для изучения инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает во вторник Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

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"Для изучения обстоятельств случившегося Департамент [Минтранса Белоруссии] по авиации пригласил представителей ИКАО, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США", - сообщили в ведомстве и отметили, что приглашают "принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события". "В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер - пилот", - говорится в сообщении.

Кроме того, белорусские авиационные власти заявили, что с их стороны, а также авиационных организаций и соответствующих правоохранительных органов государства принимались и будут приниматься необходимые, предусмотренные международным и национальным законодательством меры и действия, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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