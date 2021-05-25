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Кризис на Украине
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Зеленский предложил увеличить численность Вооруженных сил Украины

Президент Украины также внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона, законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщается на сайте Рады.

Как следует из сообщения, "соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства".

С 2012 по 2015 года численность ВСУ не менялась и составляла 184 тыс. человек. В марте 2015 года Верховная рада приняла решение увеличить на треть численность ВСУ - до 250 тыс. человек. Как может увеличится численность армии в соответствии с предложенными Зеленским законопроектами ясности нет, так как тексты документов пока не опубликованы.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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