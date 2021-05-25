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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Борис Джонсон призвал Белоруссию отпустить Протасевича

Глава правительства Великобритании также предупредил руководство Белоруссии о последствиях, которые будет иметь инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил руководство Белоруссии о последствиях, которые будет иметь инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. В сообщении, опубликованном во вторник на странице премьера в Twitter, Джонсон также призвал немедленно освободить задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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"Видео с Романом Протасевичем вызывает глубокую тревогу, - написал Джонсон. - Будучи журналистом и человеком, который искренне верит в свободу слова, я призываю к его немедленному освобождению. Действия Белоруссии будут иметь последствия".

В понедельник глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что британское правительство обсуждает с иностранными партнерами широкий спектр мер, которые могут быть приняты в отношении Белоруссии после инцидента с бортом Ryanair и задержания Протасевича. Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство. Кроме того, зарегистрированные в королевстве авиакомпании получили от властей указание избегать полетов над территорией Белоруссии.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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