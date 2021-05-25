ХАМАС сочло безосновательными обвинения в его причастности к истории с лайнером Ryanair

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук назвал во вторник лживыми и смехотворными обвинения Минска в причастности исламистов к инциденту с самолетом компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в белорусской столице 23 мая из-за сообщений о его минировании.

"Обвинения белорусского Минтранса абсолютно безосновательны, к тому же они лживы и смехотворны, - написал он в Twitter. - С момент основания Исламского движения сопротивления мы ведем борьбу исключительно с израильской оккупацией".

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту аэропорта Минска с сервиса Protonmail поступило письмо на английском языке, авторы которого угрожали взорвать лайнер над Вильнюсом. В сообщении выдвигались требования политического характера, связанные с обострением в секторе Газа, в частности, "чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне". Авторами письма якобы были представители движения ХАМАС. Еще в понедельник вечером появились заявления официального представителя исламистов Фаузи Бархума, который отверг какую-либо причастность движения к этой истории".