Литва призвала ЕС и международные структуры прекратить финансирование госпроектов Минска

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Литва выступила с призывом к Евросоюзу и международным финансово-кредитным структурам прекратить финансирование государственных проектов Белоруссии. Соответствующую резолюцию при одном воздержавшемся принял во вторник Сейм (парламент) балтийской республики.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Призываем международные финансовые институты, структуры стран - членов ЕС, предоставляющие финансовые и экспортные кредиты и гарантии, прекратить финансирование осуществляемых Белоруссией государственных проектов, прямую или косвенную выгоду от которых получает режим [президента Александра] Лукашенко", - говорится в документе.

Сейм также призвал ЕС прекратить секторальное сотрудничество с Минском, применение инструментов технической и финансовой поддержки по программам, которые осуществляют государственные структуры Белоруссии на национальном и местном уровнях.

Согласно резолюции, реагируя на угрозы безопасности гражданской авиации со стороны официального Минска, необходимо ввести запрет для авиакомпаний Белоруссии на полеты в воздушном пространстве ЕС и дополнительно включить национальную компанию "Белавиа" в список субъектов, подлежащих санкциям по четвертому санкционному пакету ЕС, который уже прошел согласование и должен быть утвержден в ближайшее время.

Литовский парламент считает необходимым "лишить режим [президента Лукашенко] возможности использовать Интерпол и другие международные организации для атак на демократию в Европе".

Резолюция принята в связи с вынужденной из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.