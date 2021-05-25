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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

МИД Болгарии вызвал посла Белоруссии для объяснений в связи с инцидентом с рейсом Ryanair

Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило, что "официальная позиция белорусских властей не была принята как заслуживающая доверия"

СОФИЯ, 25 мая. /ТАСС/. МИД Болгарии вызвал во вторник на срочную встречу посла Белоруссии Александра Лукашевича, в рамках которой от белорусской стороны были потребованы объяснения в связи "с беспрецедентным актом насильственной посадки гражданского полета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича". Как сообщает болгарское внешнеполитическое ведомство, "официальная позиция белорусских властей не была принята как заслуживающая доверия".

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"Представленное белорусским послом объяснение, отражающее официальную позицию белорусских властей, не было принято болгарской стороной в качестве заслуживающего доверия и соответствующего международному праву. Было подчеркнуто намерение болгарской стороны поддержать требование о немедленном и быстром расследовании инцидента в рамках Международной организации гражданской авиации", - говорится в сообщении.

МИД Болгарии также призвал к немедленному освобождению арестованного журналиста и внимательной оценки белорусской стороной отрицательных последствий этого беспрецедентного акта для отношений Белоруссии и ЕС.

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БелоруссияБолгарияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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