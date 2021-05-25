Медведчук заявил, что дело против него сфабриковано властями Украины и является провальным

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него сфабриковано и для властей Украины его рассмотрение закончится неудачей.

"Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, - в политическом давлении", - написал Медведчук в Twitter.

Он добавил, что события вокруг него связаны с опасениями властей страны проиграть оппозиции. "Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить [президентскую] партию "Слуга народа", - подчеркнул политик.

Медведчуку предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". 13 мая суд отправил его под домашний арест до 9 июля. Апелляционный суд Киева отказался менять политику меру пресечения и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

12 мая правоохранительные органы провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в уголовном деле против Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Сам Медведчук назвал происходящее политической расправой.