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Палестино-израильский конфликт

СМИ: система "Железный купол" перехватила израильский дрон во время операции в Газе

По данным радиостанции Kan, проводится расследование причин инцидента

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Израильская система ПВО "Железный купол" сбила дрон Армии обороны Израиля во время операции "Стражи стен" в секторе Газа. Об этом сообщает во вторник государственное израильское радио Kan со ссылкой на представителя военных.

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По данным радиостанции, начато расследование причин инцидента.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. По данным израильских военных, по израильским городам было выпущено из анклава не менее четырех тысяч ракет, 90% из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол", в ответ армия поразила порядка полутора тысяч военных объектов в секторе в рамках операции "Стражи стен". Перемирие между сторонами вступило в силу 21 мая в 02:00 мск.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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