Еврорегулятор поможет ЕС в реализации решений после инцидента с самолетом Ryanair

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol окажет содействие странам Евросоюза в реализации решений в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Об этом во вторник сообщил глава регулятора Эймонн Бреннан на своей странице в Twitter.

"Мы работаем с ЕС и всеми государствами-членами, чтобы способствовать любым действиям, которые предпринимаются в связи с принудительным перенаправлением [рейса] Ryanair в воскресенье", - написал он.

24 мая лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета авиакомпании Ryanair.