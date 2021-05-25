Сеул поблагодарил Москву за усилия по урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Сок выразил благодарность РФ за усилия по мирному урегулированию на Корейском полуострове.

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать большое спасибо вам и российской стороне за продолжительную поддержку политики нашего правительства по мирному процессу на Корейском полуострове. Я выражаю особую благодарность вам за то, что вы прилагали все усилия для проведения межкорейской встречи на уровне парламентов", - сказал Пак Бён Сок на переговорах во вторник с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Насколько я знаю, три года назад вы сами посетили КНДР и встретились с руководителем Ким Чен Ыном, поэтому у вас есть богатый опыт в межкорейских отношениях. Мы верим в то, что вы можете вносить ваш вклад в улучшение межкорейских отношений", - добавил он.

Пак Бён Сок напомнил, что 21 мая в США прошла встреча президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Мун Чжэ Ина, где стороны выразили согласие, что для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова необходимы дипломатия и диалог, основанные на предыдущих межкорейских и американо-северокорейских обязательствах, таких как Пханмунджомская декларация 2018 года и Сингапурское совместное заявление.

Глава южнокорейского парламента обратился к российской стороне с просьбой способствовать тому, чтобы КНДР вернулась за стол переговоров "для обеспечения мира на Корейском полуострове и совместного процветания Юга и Севера".