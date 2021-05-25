В Белоруссии трое сотрудников портала tut.by перестали выходить на связь

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Трое сотрудников белорусского новостного портала tut.by перестали выходить на связь. Об этом сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Примерно с 11:30 (совпадает с мск) перестали выходить на связь журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин", - говорится в сообщении. В ассоциации добавили, что возле дома Бурковской стоит микроавтобус, "в котором заметили человека в балаклаве".

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс.

В настоящее время в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома, СИЗО КГБ и под домашним арестом находятся 15 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также ряда руководителей проектов, связанных с tut.by. Белорусские правозащитные организации называют их политическими заключенными.