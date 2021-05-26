Израиль и Палестина достигли перемирия. Однако война продолжается в Сети

В 11-дневном конфликте, который разразился в начале мая между палестинскими радикалами и израильской армией, принимали участие не только военные, но и сотни тысяч пользователей соцсетей из разных стран. Интернет-площадки заполнили видео и посты в поддержку обеих сторон. И если на земле очевидный перевес сил был у израильской армии, то в виртуальных боях скорее победила Палестина.

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Несмотря на крупный информационный ресурс, которым обладают силы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и израильское правительство, в этот раз пропалестинские активисты со всего мира смогли лучше использовать возможности соцсетей, чтобы донести до мира свою позицию. В TikTok появлялись ролики солидарности, в Twitter координировались пропалестинские демонстрации, а в Instagram попадали видео очевидцев израильских бомбардировок. "Это похоже на TikTok-интифаду (палестинский термин, означающий восстание)", — приводит издание VOX слова Майкла Брёнинга, исполнительного директора немецкого аналитического центра Friedrich-Ebert-Stiftung в Нью-Йорке. "Создавать видео с помощью инструментов этого приложения [TikTok] настолько просто, что любой человек от 12 до 90 лет может сделать это сам, не имея особых технических знаний", — приводит Би-би-си слова Криса Стокли-Уокера, автора книги "Бум TikTok: Китай, США и гонка сверхдержав в социальных сетях". "Имеет значение и объем аудитории — мы знаем, что у TikTok около 732 млн активных пользователей в месяц по всему миру. Так что если вы публикуете там что-то, скорее всего, это увидят много людей". При помощи соцсетей активисты смогли не только распространить вирусные посты и ролики, но и получить доступ к крупным международным СМИ. Так произошло с жителем Восточного Иерусалима Мохаммедом аль-Курдом, семья которого попала под волну выселений из квартала Шейх-Джаррах. Рассказывая о положении палестинцев в Израиле, он набрал десятки тысяч подписчиков в Twitter и Instagram. Журналисты стали обращаться к молодому человеку за комментариями и интервью, а телеканал CNN даже пригласил его в один из своих репортажей. Уже на следующий день после появления аль-Курда в эфире американского телеканала в Сети распространилось видео его задержания израильскими военными.

Sheikhb Jarrah resident @m7mdkurd was just attacked and kicked out of his entire neighbourhood by Israeli forces! pic.twitter.com/8IY0KblCh8 — Jalal (@JalalAK_jojo) May 12, 2021

Одними из самых просматриваемых также стали видео из сектора Газа. К примеру, по хештегу "gaza" TikTok первым выдает ролик с 4,2 млн лайков, на котором, как утверждается в подписи, заснят авиаудар израильских военных по анклаву. По тому же тегу можно найти другие видео ракетных обстрелов, спасения раненых из-под завалов и кадры последствий боевых действий. При этом большая часть посвященных Палестине вирусных роликов, особенно в TikTok, — это не съемки обстрелов и разрушений, а видео солидарности, где люди из разных стран раскрашивают лица в цвета палестинского флага, осуждают израильскую агрессию или критикуют израильских блогеров. К рядовым пользователям присоединяются и знаменитости. К примеру, в Instagram американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид также можно найти несколько постов в поддержку палестинского движения. Израильский нарратив В условиях повышенного внимания к происходящему на Ближнем Востоке израильская сторона также активно использует каналы соцсетей для донесения своей позиции. К примеру, в официальном Тwitter-аккаунте Государства Израиль, с почти миллионом подписчиков, появился пост, где авторы старались визуально показать общее число ракет, направленных радикалами на израильские города. Вся ветка в общей сложности заняла 12 твитов.

— Israel ישראל (@Israel) May 17, 2021

"Просто для понимания, — это общее число ракет, направленных на израильских мирных жителей. Каждая из них должна была кого-то убить", — сказано в подписи к твитам. Посты, посвященные последнему конфликту, размещались и в Instagram армии Израиля. Однако фотография разрушенного здания в секторе Газа с подписью "до" и "после" вызвала скорее неоднозначную реакцию. Гораздо популярнее стал клип "Представьте, что это ваш город", который военные разместили в Twitter. Видео, на котором объясняется, что израильская сторона вынуждена защищать свою землю от ракетных обстрелов, посмотрели более 1 млн раз. В официальном TikTok ЦАХАЛ не так давно появилось видео с Яэль Дери — израильтянкой, чьи ролики стали особенно заметными и популярными в последние недели. На них девушка в военной форме армии ЦАХАЛ танцует, иногда под арабские песни, что многими воспринимается как издевка, а также показывает военные блокпосты и восхваляет Израиль.

В одном из видео она позирует с винтовкой и поет под фонограмму песню со словами: "Что? Что это было? Может, мне убить всех и исчезнуть?" Судя по антуражу вокруг Дери и по тому, что в ее видео присутствуют другие израильские военные, скорее всего, она действительно несет службу в израильской армии. Как указывает подпись в TikTok-аккаунте ЦАХАЛ под видео с Дери, на кадрах запечатлен "боец батальона военной полиции". Многие считают ролики девушки циничными, неуважительными и жестокими. В соцсетях давно распространились призывы жаловаться на ее посты в администрацию TikTok. Однако пока страница Дери работает, на нее подписано более 1 млн пользователей, а сама она продолжает снимать и выкладывать новые видео. Клипы с издевательствами над роликами Дери также стали отдельным поджанром в пропалестинском сегменте TikTok. Активисты выкладывают посты, где ругают, дразнят или пародируют девушку.

От постов к действию Палестино-израильское противостояние в интернете не ограничивается только съемками пропагандистских видео и написанием оскорбительных постов. Так, онлайн-активисты провели скоординированную кампанию по занижению рейтинга приложения Facebook в App Store и Google Play. Акция стала протестом пропалестинских пользователей против якобы цензурирования соцсетью палестинских аккаунтов и публикаций.

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