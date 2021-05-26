Израиль и Палестина достигли перемирия. Однако война продолжается в Сети

В 11-дневном конфликте, который разразился в начале мая между палестинскими радикалами и израильской армией, принимали участие не только военные, но и сотни тысяч пользователей соцсетей из разных стран. Интернет-площадки заполнили видео и посты в поддержку обеих сторон. И если на земле очевидный перевес сил был у израильской армии, то в виртуальных боях скорее победила Палестина.
Несмотря на крупный информационный ресурс, которым обладают силы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и израильское правительство, в этот раз пропалестинские активисты со всего мира смогли лучше использовать возможности соцсетей, чтобы донести до мира свою позицию. В TikTok появлялись ролики солидарности, в Twitter координировались пропалестинские демонстрации, а в Instagram попадали видео очевидцев израильских бомбардировок.
"Это похоже на TikTok-интифаду (палестинский термин, означающий восстание)", — приводит издание VOX слова Майкла Брёнинга, исполнительного директора немецкого аналитического центра Friedrich-Ebert-Stiftung в Нью-Йорке.
"Создавать видео с помощью инструментов этого приложения [TikTok] настолько просто, что любой человек от 12 до 90 лет может сделать это сам, не имея особых технических знаний", — приводит Би-би-си слова Криса Стокли-Уокера, автора книги "Бум TikTok: Китай, США и гонка сверхдержав в социальных сетях". "Имеет значение и объем аудитории — мы знаем, что у TikTok около 732 млн активных пользователей в месяц по всему миру. Так что если вы публикуете там что-то, скорее всего, это увидят много людей".
При помощи соцсетей активисты смогли не только распространить вирусные посты и ролики, но и получить доступ к крупным международным СМИ.
Так произошло с жителем Восточного Иерусалима Мохаммедом аль-Курдом, семья которого попала под волну выселений из квартала Шейх-Джаррах. Рассказывая о положении палестинцев в Израиле, он набрал десятки тысяч подписчиков в Twitter и Instagram. Журналисты стали обращаться к молодому человеку за комментариями и интервью, а телеканал CNN даже пригласил его в один из своих репортажей. Уже на следующий день после появления аль-Курда в эфире американского телеканала в Сети распространилось видео его задержания израильскими военными.
Sheikhb Jarrah resident @m7mdkurd was just attacked and kicked out of his entire neighbourhood by Israeli forces! pic.twitter.com/8IY0KblCh8— Jalal (@JalalAK_jojo) May 12, 2021
Одними из самых просматриваемых также стали видео из сектора Газа. К примеру, по хештегу "gaza" TikTok первым выдает ролик с 4,2 млн лайков, на котором, как утверждается в подписи, заснят авиаудар израильских военных по анклаву. По тому же тегу можно найти другие видео ракетных обстрелов, спасения раненых из-под завалов и кадры последствий боевых действий.
При этом большая часть посвященных Палестине вирусных роликов, особенно в TikTok, — это не съемки обстрелов и разрушений, а видео солидарности, где люди из разных стран раскрашивают лица в цвета палестинского флага, осуждают израильскую агрессию или критикуют израильских блогеров. К рядовым пользователям присоединяются и знаменитости. К примеру, в Instagram американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид также можно найти несколько постов в поддержку палестинского движения.
Израильский нарратив
В условиях повышенного внимания к происходящему на Ближнем Востоке израильская сторона также активно использует каналы соцсетей для донесения своей позиции. К примеру, в официальном Тwitter-аккаунте Государства Израиль, с почти миллионом подписчиков, появился пост, где авторы старались визуально показать общее число ракет, направленных радикалами на израильские города. Вся ветка в общей сложности заняла 12 твитов.
"Просто для понимания, — это общее число ракет, направленных на израильских мирных жителей. Каждая из них должна была кого-то убить", — сказано в подписи к твитам.
Посты, посвященные последнему конфликту, размещались и в Instagram армии Израиля. Однако фотография разрушенного здания в секторе Газа с подписью "до" и "после" вызвала скорее неоднозначную реакцию.
Гораздо популярнее стал клип "Представьте, что это ваш город", который военные разместили в Twitter. Видео, на котором объясняется, что израильская сторона вынуждена защищать свою землю от ракетных обстрелов, посмотрели более 1 млн раз.
В официальном TikTok ЦАХАЛ не так давно появилось видео с Яэль Дери — израильтянкой, чьи ролики стали особенно заметными и популярными в последние недели.
На них девушка в военной форме армии ЦАХАЛ танцует, иногда под арабские песни, что многими воспринимается как издевка, а также показывает военные блокпосты и восхваляет Израиль.
В одном из видео она позирует с винтовкой и поет под фонограмму песню со словами: "Что? Что это было? Может, мне убить всех и исчезнуть?"
Судя по антуражу вокруг Дери и по тому, что в ее видео присутствуют другие израильские военные, скорее всего, она действительно несет службу в израильской армии. Как указывает подпись в TikTok-аккаунте ЦАХАЛ под видео с Дери, на кадрах запечатлен "боец батальона военной полиции".
Многие считают ролики девушки циничными, неуважительными и жестокими. В соцсетях давно распространились призывы жаловаться на ее посты в администрацию TikTok. Однако пока страница Дери работает, на нее подписано более 1 млн пользователей, а сама она продолжает снимать и выкладывать новые видео. Клипы с издевательствами над роликами Дери также стали отдельным поджанром в пропалестинском сегменте TikTok. Активисты выкладывают посты, где ругают, дразнят или пародируют девушку.
@moezeindtb
Ay ! This is Palestine هذا فلسطين #freepalestine #savesheikhjarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح♬ Jalebi Baby - Tesher
От постов к действию
Палестино-израильское противостояние в интернете не ограничивается только съемками пропагандистских видео и написанием оскорбительных постов. Так, онлайн-активисты провели скоординированную кампанию по занижению рейтинга приложения Facebook в App Store и Google Play. Акция стала протестом пропалестинских пользователей против якобы цензурирования соцсетью палестинских аккаунтов и публикаций.
"В различных соцсетях, включая Twitter и Facebook, распространились призывы ставить Facebook самую низкую оценку в магазинах приложений Apple и Google", — передает NBC.
Из-за этого за последнюю неделю рейтинг приложения Facebook в App Store снизился до 2,3 из 5 и до 2,4 из 5 в Google Play. В комментариях пользователи оставляют теги #FreePalestine (Свободу Палестине) и обвиняют площадку в попытке заглушить голоса палестинцев. Как отмечает NBC со ссылкой на сообщения в корпоративном форуме Facebook, в самой соцсети к ситуации отнеслись очень серьезно.
"Наши клиенты чувствуют, что их цензурируют, ограничивают и заставляют замолчать. В результате они начали протестовать", — приводит телеканал сообщение одного из программистов из внутреннего форума соцсети.
По данным NBC, в Facebook уже связались с магазинами приложений и попросили их удалить негативные комментарии и восстановить рейтинги. Как передает телеканал, в Apple отказались пойти на этот шаг, а о реакции Google ничего не говорится.
Интернет-сообщества уже не в первый раз пытаются использовать возможности соцсетей для поддержания той или иной позиции, в том числе политической. К примеру, в прошлом году поклонники музыкального жанра K-рop, имеющие огромную армию фанатов и миллионные паблики, решили поддержать активистов Black Lives Matter. В начале июня 2020 года они сорвали работу полицейского департамента Далласа (штат Техас). Когда правоохранители попросили присылать им видео правонарушений с акций Black Lives Matter, фанаты K-pop забросали полицейский сервис роликами с песнями любимых исполнителей.
Кроме того, газета The New York Times писала, что сотни пользователей TikTok и поклонников K-pop заявляли, что якобы забронировали тысячи мест на арене в городе Талса (штат Оклахома), чтобы намеченное там выступление тогдашнего президента США Дональда Трампа проходило при пустых трибунах. В штабе Трампа тогда опровергли эту информацию, заявив, что это технически невозможно.
Дмитрий Беляев