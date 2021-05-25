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Лукашенко 26 мая сделает заявление в парламенте по "острым" вопросам

На встречу будут приглашены депутаты, сенаторы, члены Конституционной комиссии, члены правительства, представители госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду сделает заявление в парламенте по актуальным вопросам повестки дня. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

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"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, на встречу будут приглашены депутаты, сенаторы, члены Конституционной комиссии, члены правительства, представители госструктур, губернаторы, а также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры.

Эйсмонт пояснила, что заявление, которое Лукашенко планировал сделать во вторник, он сделает в среду в Овальном зале парламента, после чего состоится "дискуссия по широкому кругу вопросов".

Со своей стороны председатель Совета Республики Наталья Кочанова добавила, что ранее было известно о желании президента выступить с заявлением перед парламентариями. Члены парламента поддержали инициативу президента, благодаря которой можно будет обсудить с ним актуальные вопросы внешней и внутренней политики.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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