Акция против замены флага Белоруссии латвийскими политиками прошла у МИД республики

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Акция против осквернения государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею прошла во вторник около здания министерства иностранных дел республики. Ее организатором выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Только что наши активисты провели стихийную протестную акцию у здания МИД против осквернения белорусского государственного флага латвийскими политиками", - сообщает эта политическая сила на своей странице в Facebook. В акции приняли участие несколько человек.

"24 мая два латвийских политика сняли официальный флаг Белоруссии и флаг России. Эти флаги были вывешены перед гостиницей в честь того, что в этой гостинице проживают участники чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Риге. Таким образом латвийские политики хотели выразить свою поддержку оппозиционеру [Роману Протасевичу], который был арестован накануне в Минске, но на самом деле получилась диверсия против латвийской дипломатии. Последствия катастрофические", - отметил депутат Рижской думы от РСЛ Мирослав Митрофанов.

"Сам министр Эдгарс Ринкевичс, который участвовал в этом безобразии, фактически разорвал межгосударственные отношения между Латвией и Белоруссией, сейчас эти отношения не только находятся на нижнем пределе, они вообще практически полностью уничтожены. Это не дело министра, министр работает против интересов Латвии. Как бы мы ни относились к происходящему в соседних странах, такие фокусы со стороны ведущих политиков Латвии недопустимы. Это не просто хулиганство, это работа против интересов страны, и мы протестуем против такого безответственного поведения правящих латвийских политиков", - добавил он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.