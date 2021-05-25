В МИД РФ рассказали, в чем Минск подозревает россиянку Сапегу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия подтвердила задержание в Минске гражданки России Софии Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", - указано в комментарии.

МИД России ожидает в самое ближайшее время разрешение на консульскую встречу с задержанной гражданкой РФ. "В первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Софии Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе. Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в документе.