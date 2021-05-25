Посольство Латвии в Минске прекращает выполнение консульских функций

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Посольство Латвии в Минске на неопределенное время прекращает выполнение консульских функций в связи с выдворением дипломатов диппредставительства этой балтийской республики в Белоруссии. Об этом во вторник сообщает министерство иностранных дел страны.

"Подданных Латвии, которые попали в чрезвычайную ситуацию в Белоруссии и которым необходима консульская помощь, например, пропал удостоверяющий личность документ, просим связываться с посольством любой страны-участницы ЕС в Минске, или с консульством Латвии в Витебске, или с консульским департаментом МИД по круглосуточному телефону для чрезвычайных ситуаций", - указывает внешнеполитическое ведомство.

"По поводу возможности получить консульские услуги - паспорт, идентификационные карты, справки - просим связываться с любым представительством Латвии, например, с консульством в Витебске, посольством на Украине, посольством в Польше. В консульстве в Витебске визы для въезда в Латвию могут получить только лица, постоянным местом жительством которых является Витебская область. Помимо этого консульство принимает запросы на получение виз от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым в Белоруссии угрожают репрессии по политическим причинам", - отмечает МИД Латвии.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.