Евроконтроль сообщил о 300 перелетах над Белоруссией, рекомендованных ЕС к приостановке

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Около 400 полетов в среднем проходит ежедневно над Белоруссией, из них около 300 - это беспосадочные перелеты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair.
Об этом сообщила во вторник Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
"В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетами [которые саммит ЕС рекомендовал прекратить]", - говорится в заявлении Евроконтроля.