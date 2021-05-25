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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Евроконтроль сообщил о 300 перелетах над Белоруссией, рекомендованных ЕС к приостановке

По данным организации, всего над республикой ежедневно проходит около 400 полетов

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Около 400 полетов в среднем проходит ежедневно над Белоруссией, из них около 300 - это беспосадочные перелеты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair.

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Об этом сообщила во вторник Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

"В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетами [которые саммит ЕС рекомендовал прекратить]", - говорится в заявлении Евроконтроля.

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БелоруссияВеликобританияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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