Евроконтроль сообщил о 300 перелетах над Белоруссией, рекомендованных ЕС к приостановке

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Около 400 полетов в среднем проходит ежедневно над Белоруссией, из них около 300 - это беспосадочные перелеты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair.