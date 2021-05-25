В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана во вторник обстреляли позиции армянской армии близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"25 мая около 14:20 (13:20 по мск) близ приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента уточняются", - отмечается в сообщении.

Жертва перестрелки

Армянский военнослужащий во вторник получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области", - отмечается в заявлении Минобороны.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.