Организаторы G7 не планируют приглашать на саммит представителей оппозиции Белоруссии

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Организаторы саммита Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) не планируют приглашать на встречу в Корнуолле в июне представителей белорусской оппозиции. Об этом сообщил во вторник, отвечая на соответствующий запрос ТАСС, представитель британского правительства по теме "семерки".

"В настоящий момент нет планов приглашать дополнительно участников от [других] стран на саммит G7", - отметил он. Представитель правительства Соединенного Королевства подчеркнул при этом, что действия властей Белоруссии, которые в воскресенье посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, будут рассмотрены лидерами неформального объединения экономически развитых стран мира.

"Лидеры G7 обсудят текущие глобальные вопросы, в том числе безответственное и опасное поведение Белоруссии. Великобритания активно рассматривает вопрос по дальнейшим санкциям в отношении ответственных за это [лиц] в координации с нашими союзниками", - добавил представитель британского кабмина.

Ранее в Twitter бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщалось, что она предложила США обсудить ситуацию в Белоруссии на саммите G7. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон, по информации Agence France-Press, благоприятно оценил идею приглашения представителей белорусской оппозиции на саммит в Корнуолле.

Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести саммит в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной организации торговли Нгози Оконджо-Ивеале