Ганц представил Блинкену принципы долгосрочного перемирия с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц представил во вторник госсекретарю США Энтони Блинкену разработанные израильским оборонным ведомством принципы по достижению долгосрочного прекращения огня с радикалами в секторе Газа, сообщила пресс-служба главы Минобороны.

"Министр обороны представил государственному секретарю принципы, которые были сформулированы оборонным ведомством для достижения долгосрочного перемирия [в секторе Газа]", - говорится в сообщении. Ганц и Блинкен также обсудили "укрепление Палестинской национальной администрации [на Западном берегу реки Иордан]" и "противодействие военному потенциалу террористических группировок в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Ганц также обсудил с Блинкеном сохранение израильского военного превосходства в регионе и противодействие иранской ядерной угрозе.

"Ганц обсудил с Блинкеном потребности Израиля в области безопасности, сохранение его [Израиля] военного превосходства в регионе, также необходимость действовать по предотвращению иранских ядерных достижений в ходе переговоров, проходящих по этому вопросу в настоящее время", - говорится в сообщении.