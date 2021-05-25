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Палестино-израильский конфликт
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Ганц представил Блинкену принципы долгосрочного перемирия с Газой

Министр обороны Израиля также обсудил с госсекретарем США сохранение израильского военного превосходства в регионе и противодействие иранской ядерной угрозе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц представил во вторник госсекретарю США Энтони Блинкену разработанные израильским оборонным ведомством принципы по достижению долгосрочного прекращения огня с радикалами в секторе Газа, сообщила пресс-служба главы Минобороны.

"Министр обороны представил государственному секретарю принципы, которые были сформулированы оборонным ведомством для достижения долгосрочного перемирия [в секторе Газа]", - говорится в сообщении. Ганц и Блинкен также обсудили "укрепление Палестинской национальной администрации [на Западном берегу реки Иордан]" и "противодействие военному потенциалу террористических группировок в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Ганц также обсудил с Блинкеном сохранение израильского военного превосходства в регионе и противодействие иранской ядерной угрозе.

"Ганц обсудил с Блинкеном потребности Израиля в области безопасности, сохранение его [Израиля] военного превосходства в регионе, также необходимость действовать по предотвращению иранских ядерных достижений в ходе переговоров, проходящих по этому вопросу в настоящее время", - говорится в сообщении.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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