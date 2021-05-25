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Кризис в Белоруссии
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Во Франции не намерены признавать легитимность последних выборов президента в Белоруссии

Глава МИД Франции Жан-Ив Дриан назвал действия Минска в отношении пассажиров рейса авиакомпании Ryanair "дополнительной эскалацией репрессий"

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Париж никогда не признает легитимность прошедших летом 2020 года в Белоруссии президентских выборов, по итогам которых глава государства Александр Лукашенко вновь получил мандат. Об этом заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

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"Мы никогда не признаем легитимность последних президентских выборов в Белоруссии", - сказал Ле Дриан. Одновременно он отметил, что "Франция осуждает репрессии против оппозиции, которые продолжаются в республике с августа прошлого года".

"Мы выражаем постоянную солидарность с белорусской оппозицией", - подчеркнул он. "Мы [вместе с Евросоюзом] продолжим политику санкций против Белоруссии, пока Минск не начнет признавать волеизъявление народа", - заявил французский министр.

Ле Дриан назвал действия Минска в отношении пассажиров рейса авиакомпании Ryanair "дополнительной эскалацией репрессий".

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, а оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

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БелоруссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвКризис в Белоруссии
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