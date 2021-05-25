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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Меркель заявила, что будет очень довольна, если Путин и Байден проведут личную встречу

По мнению канцлера Германии, "можно быть противоположного мнения, но, несмотря на это, говорить и проводить встречи"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет очень довольна, если лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден проведут личную встречу.

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"Можно быть противоположного мнения, но, несмотря на это, говорить и проводить встречи", - сказала она во вторник журналистам по итогам саммита ЕС. "Я и российский президент делаем это", - указала Меркель. "Мы можем продвинуть наши европейские интересы в диалоге с российским президентом в большей степени", - добавила она. "Я была бы очень рада, если дело дошло бы такой встречи", - подчеркнула канцлер.

"Они всегда проводились, даже во времена холодной войны. Дипломатия будет иметь шанс на успех только, если будет диалог друг с другом", - считает она.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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