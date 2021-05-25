Макрон заявил, что ЕС в отношениях с Россией должен сочетать диалог и требовательность

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией", - полагает Макрон. "Она должна сочетать диалог и требовательность", - добавил французский лидер.

По его словам, путь к европейской безопасности лежит "через требовательные дискуссии с Россией".

Макрон подчеркнул, что политика санкций ЕС в отношении Москвы больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем.

"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил Макрон. "Поэтому мы поручили подготовку в июне доклада, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия", - подчеркнул он. "Мы подходим к пределу возможностей в санкционной политике", - считает Макрон.