Макрон: ЕС следует провести независимое расследование инцидента с самолетом в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. ЕС необходимо провести независимое расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Это неприемлемый акт, нарушающий международное право. Мы осуждаем его", - сказал Макрон. "Мы также решили расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании в европейские аэропорты, а также запретить авиакомпаниям ЕС пролет над белорусской территорией", - отметил он.

"Необходимо провести независимое международное расследование. Мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу", - заявил Макрон.