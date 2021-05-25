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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Макрон: ЕС следует провести независимое расследование инцидента с самолетом в Белоруссии

Президент Франции также сообщил о решении расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании в европейские аэропорты

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. ЕС необходимо провести независимое расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

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"Это неприемлемый акт, нарушающий международное право. Мы осуждаем его", - сказал Макрон. "Мы также решили расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании в европейские аэропорты, а также запретить авиакомпаниям ЕС пролет над белорусской территорией", - отметил он.

"Необходимо провести независимое международное расследование. Мы также требуем немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу", - заявил Макрон.

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БелоруссияФранцияМакрон, ЭмманюэльСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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