{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Италии считает, что ЕС следует усилить свою защиту от действий России

По мнению Марио Драги, защиту нужно усиливать в области кибербезопасности

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил во вторник, что среди членов Евросоюза есть понимание необходимости усиления защиты от "вмешательств" со стороны РФ.

"Можно сделать многое в отношениях с РФ, в первую очередь это реализация минских соглашений. Но очевидно, что необходимо усиливаться, особенно в области кибербезопасности, потому что уровень вмешательства, которое мы видели в шпионаже и киберпространстве в последнее время, вызывает опасения", - сказал Драги по завершении саммита ЕС.

Теги
ИталияРоссияДраги, Марио
Кризис на Украине
Встреча политсоветников "нормандской четверки" запланирована на 26 мая
Последний раз советники лидеров России, Украины, Германии и Франции общались по видеосвязи 19 апреля
Читать полностью