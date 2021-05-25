Премьер Италии считает, что ЕС следует усилить свою защиту от действий России

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил во вторник, что среди членов Евросоюза есть понимание необходимости усиления защиты от "вмешательств" со стороны РФ.

"Можно сделать многое в отношениях с РФ, в первую очередь это реализация минских соглашений. Но очевидно, что необходимо усиливаться, особенно в области кибербезопасности, потому что уровень вмешательства, которое мы видели в шпионаже и киберпространстве в последнее время, вызывает опасения", - сказал Драги по завершении саммита ЕС.