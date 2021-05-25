Кейт Миддлтон взяла на себя функции принца Филипа в семье

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя функции ушедшего из жизни принца Филипа, который содействовал членам британской королевской семьи в решении их проблем. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mail .

Ведущая посвященной Виндзорам колонки в журнале Vanity Fair Кэти Николь считает, что 39-летняя герцогиня стала "самым драгоценным активом" монаршей фамилии в трудное для нее время. "Королевская семья понимает, что у них есть действительно важный ключевой игрок, и они ставят ее в центр внимания. Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи. Я наблюдаю, как Кейт берется за эту роль, пытаясь сохранить [семью] как единое целое", - сказала Николь в эфире австралийского телешоу 60 Minutes.

Эксперт выразила убеждение, что Кейт и ее супруг принц Уильям могут оказаться более популярной парой на троне, нежели наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. "Для человека, который родился вне королевской семьи, она справляется с королевскими обязанностями очень хорошо", - добавила она.

В британской королевской семье случился разлад после того, как принц Гарри (младший брат Уильяма) и его жена Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Пара переехала в США, приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Принц Филип умер 9 апреля в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея герцог не дожил два месяца и один день. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях, не считая тех, на которых он был вместе с монархом.