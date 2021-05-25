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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Премьер Италии заявил, что ЕС будет следить за результатами встречи Путина и Байдена

Марио Драги отметил необходимость "укрепить единство перед лицом России"

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза будут ждать результатов саммита с участием президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги по завершении саммита ЕС.

"Необходимо укрепить наше единство перед лицом России. Эта тема [отношений с РФ] получит продолжение после доклада, подготовленного Еврокомиссией. Мы посмотрим, потому что в июне ожидается саммит Байдена и президента Путина. Увидим, какие будут его результаты", - сказал Драги.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИталияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Драги, МариоВстреча Путина и Байдена в Женеве
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