Премьер Италии заявил, что ЕС будет следить за результатами встречи Путина и Байдена

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза будут ждать результатов саммита с участием президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Марио Драги по завершении саммита ЕС.

"Необходимо укрепить наше единство перед лицом России. Эта тема [отношений с РФ] получит продолжение после доклада, подготовленного Еврокомиссией. Мы посмотрим, потому что в июне ожидается саммит Байдена и президента Путина. Увидим, какие будут его результаты", - сказал Драги.