Глава МИД Латвии заявил, что замена флага РФ в Риге не является политическим решением

ТАСС, 25 мая. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что решение о замене флага РФ на символику Олимпийского комитета в Риге не политическое и имеет юридические основания.

"Это был юридический акт, потому что, как вы знаете, Россия дисквалифицирована по допинговым вопросам. Я понимаю, что российский флаг чисто юридически не мог там находиться. <...> Кто-то, когда вывешивал эти флаги, об этом не задумался. <...> Здесь не будем искать политику - здесь просто были вопросы, которые решались на основе решения спортивных властей", - сказал он в эфире телеканала "Дождь".