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Дания одобрила соглашения с Исландией и Норвегией о новой морской границе

Речь идет о границе в районе, расположенном к северу от Фарерских островов

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Парламент Дании одобрил во вторник соглашения о делимитации границ с Исландией и Норвегией в районе, расположенном к северу от Фарерских островов. Об этом говорится в пресс-релизе датского МИД.

"Эти соглашения являются яркими примерами международного сотрудничества. Мы договорились о новой морской границе между тремя странами - мирно и в тесном сотрудничестве с нашими фарерскими, норвежскими и исландскими коллегами. Соглашения расширяют границы континентального шельфа к северу от Фарерских островов на территорию, эквивалентную датскому полуострову Ютландия", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Еппе Куфуда.

Договоры увеличивают границы континентального шельфа примерно на 27 тыс. кв км - более половины территории Дании, поясняется в пресс-релизе.

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