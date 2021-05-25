Дания одобрила соглашения с Исландией и Норвегией о новой морской границе

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Парламент Дании одобрил во вторник соглашения о делимитации границ с Исландией и Норвегией в районе, расположенном к северу от Фарерских островов. Об этом говорится в пресс-релизе датского МИД.

"Эти соглашения являются яркими примерами международного сотрудничества. Мы договорились о новой морской границе между тремя странами - мирно и в тесном сотрудничестве с нашими фарерскими, норвежскими и исландскими коллегами. Соглашения расширяют границы континентального шельфа к северу от Фарерских островов на территорию, эквивалентную датскому полуострову Ютландия", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Еппе Куфуда.

Договоры увеличивают границы континентального шельфа примерно на 27 тыс. кв км - более половины территории Дании, поясняется в пресс-релизе.