Париж заявил о готовности ввести точечные санкции против организаторов переворота в Мали

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Франции рассматривают возможность введения адресных санкций против организаторов государственного переворота в Мали. Об этом заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы готовы в ближайшие часы ввести точечные санкции против основных организаторов переворота", - сказал он. Макрон подчеркнул, что европейские лидеры "решительно осуждают арест президента Мали и премьер-министра". "Это государственный переворот, который является неприемлемым", - заявил президент Франции.

Ранее во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, заявил, что "Париж требует освобождения представителей малийских властей, безопасность которых должна быть гарантирована". "Франция также призывает к немедленному возобновлению нормального переходного процесса в Мали", - подчеркнул он.

24 мая малийский новостной портал Studio Tamani сообщил, что временный президент Мали Ба Ндао и глава переходного правительства страны Моктар Уан были доставлены группой военных на армейскую базу Кати вблизи столицы страны Бамако.