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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Страны ЕС 26 мая поднимут в СБ ООН тему вынужденной посадки самолета Ryanair

По данным источника, Франция, Эстония и Ирландия также намерены обсудить задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Франция, Эстония и Ирландия намерены в среду обсудить на закрытой встрече Совета Безопасности (СБ) ООН ситуацию вокруг вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в организации.

"Франция, Эстония и Ирландия сообщили, что намерены в среду в ходе закрытой части заседания Совбеза обсудить тему вынужденной посадки самолета в Минске и последовавшего задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - информировал собеседник агентства.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась. Позднее в белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов страны. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
БелоруссияЭстонияИрландияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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