В Армении возбудили уголовное дело после гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели армянского военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

"25 мая в 14:20 группа вооруженных азербайджанских военнослужащих незаконно пересекла государственную границу Армении, на участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Солдаты противника потребовали от армянских военных покинуть территорию, не оказывая сопротивления. Начался конфликт, в результате которого азербайджанские солдаты умышленно открыли огонь по армянским военнослужащим. В результате инцидента военнослужащий-контрактник Минобороны Армении, младший сержант Г. Хуршудян (1989 года рождения) получил огнестрельное ранение в живот. По факту убийства возбуждено уголовное дело", - написал Абрамян в Facebook.

Ранее Минобороны республики сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные огонь не открывали.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.