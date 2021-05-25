Белый дом считает предстоящую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", - сказала она.

"Мы ожидаем, что они [Путин и Байден] уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ", - отметила Псаки. Она говорила о продлении в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Президент [Байден] также поднимет вопрос об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Белоруссии и довести нашу серьезную обеспокоенность, как он уже сделал это публично", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, Байден намерен воспользоваться этой встречей, чтобы "найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях", где у Москвы и Вашингтона "существует взаимное согласие". "Это возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям", - добавила Псаки.