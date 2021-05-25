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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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США считают, что Россия не причастна к инциденту с лайнером Ryanair в Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что и накануне "никак не сигнализировала" о такой точке зрения

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает, что власти России не причастны к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы не считаем, что дело обстоит таким образом", - заявила официальный представитель американского лидера, отвечая на прямые вопросы о том, была ли Москва каким-либо образом причастна, по мнению Вашингтона, к данному инциденту.

"Я никоим образом не сигнализировала о том, что мы вчера [в понедельник] придерживались такой точки зрения. И это не изменилось", - подчеркнула Псаки.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась.

Теги
БелоруссияСШАРоссияПсаки, ДженСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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