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ВВС США совместно с пятью странами НАТО провели учения над Черным и Эгейским морями

В учениях приняли участие истребители Венгрии, Италии, Греции, Румынии и Болгарии

ТАСС, 25 мая. Военно-воздушные силы США в понедельник, 24 мая, совместно с пятью союзниками по НАТО провели учения над Эгейским и Черным морями. Об этом говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте заявлении американских ВВС.

"Бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США <...> провел учения в международном воздушном пространстве над Эгейским и Черным морями 24 мая 2021 года", - говорится в заявлении военных. Уточняется, что в учениях приняли участие истребители Венгрии, Италии, Греции, Румынии и Болгарии.

В ВВС США отметили, что проведение таких учений демонстрирует "приверженность США коллективной обороне НАТО и способствует стабильности в европейском регионе".

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