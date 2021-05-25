В США заявили о подготовке санкций против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты вырабатывают меры против Белоруссии в свете инцидента с самолетом компании Ryanair ("Райанэйр"), в том числе санкции, в тесном контакте с Европой. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Президент [США Джо Байден] попросил свою команду подготовить надлежащие варианты действий, включая санкции, тесно координируя [шаги] с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы содействовать привлечению режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности", - заявила представитель американского лидера.

"Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации [возможных новых мер] с европейскими коллегами, - отметила Псаки. - И, как я вчера говорила, помощник нашего президента по национальной безопасности [Джейк Салливан] беседовал со своим российским коллегой [секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым] и, безусловно, твердо изложил нашу обеспокоенность [по поводу действий Минска]". Встреча Патрушева и Салливана состоялась в понедельник в Женеве.