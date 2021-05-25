Блинкен: США и Израиль разделяют мнение о недопустимости получения Ираном ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. США и Израиль сходятся во мнении о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

"США и Израиль полностью едины во мнении о том, что нельзя позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие", - указал глава американской дипломатии. Блинкен подчеркнул, что американские и израильские власти "преследуют одну и ту же цель", хотя зачастую, по его словам, стороны расходятся в том, каким образом достичь ее.

По словам Блинкена, действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не позволяло Тегерану в краткосрочной перспективе получить материалы для создания ядерного оружия. "Эта сделка была наиболее контролируемой и проверяемой в истории соглашений о контроле за вооружениями", - подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен отметил, что в данный момент Иран значительно продвинулся в вопросе получения ядерного оружия. При этом, по словам госсекретаря, перед начавшимся во вторник пятым раундом очных переговоров в Вене по восстановлению СВПД у США по-прежнему не было уверенности в том, что Иран готов будет вернуться к соблюдению условий сделки.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.