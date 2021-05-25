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В Китае заявили о готовности расширять сотрудничество с ЕС

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, КНР всегда рассматривал отношения с Евросоюзом со стратегической точки зрения

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. КНР готова расширять сотрудничество с Европейским союзом на основе взаимной выгоды и взаимного уважения. Об этом во вторник во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы готовы поддерживать и расширять всестороннее сотрудничество с Европой на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдной пользы", - сказал Ван И в своем видеообращении.

По его словам, "Китай всегда рассматривал отношения с ЕС со стратегической точки зрения, полагал, что сотрудничество является общим направлением и лейтмотивом отношений между КНР и ЕС, а также смотрел на Европу как на партнера, а не соперника".

"Мы будем придерживаться выбранной нами системы и пути развития, полностью уважать независимый выбор других стран и не будем участвовать ни в каком экспорте систем или системной конкуренции", - отметил глава МИД КНР.

20 мая депутаты Европарламента приняли решение заморозить ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с Китаем из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей. Согласно тексту резолюции, процесс ратификации соглашения возможен лишь после снятия КНР введенных против депутатов мер.

Китай 22 марта запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эта мера стала ответом на введение санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР нарушениями прав уйгурского населения.

Теги
КитайВан И
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