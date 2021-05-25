Новая попытка переворота в Мали. Главное

Вечером 24 мая временный президент Мали Ба Ндао и глава переходного правительства Моктар Уан были доставлены группой военных на армейскую базу Кати. Позднее был задержан и министр обороны Мали генерал Сулейман Дукуре.

ТАСС собрал главное, что известно о попытке нового переворота.

Как развивались события

Ба Ндао подписал 24 мая указ о назначении состава нового переходного правительства. В него вошли 25 министров, глава предыдущего правительства Моктар Уан сохранил пост премьер-министра. Спустя несколько часов группы военных пришли в резиденции Ба Ндао и Моктара Уана, задержали их и доставили на базу в Кати. В телефонном разговоре с Agence France-Presse Уан заявил в момент задержания, что военные действуют от лица вице-президента Ассими Гоиты.

В опубликованном во вторник заявлении Гоита объявил, что лишил президента и премьера полномочий из-за нарушения принятой в минувшем августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства они нарушили важнейшее положение хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом. В своем заявлении он не указал, в каком положении находятся высшие руководители государства и каков план его дальнейших действий. Однако вице-президент подчеркнул, что переходный процесс продолжается и парламентские и президентские выборы состоятся в 2022 году.

Малийская газета Journal du Mali сообщила, что в новый состав правительства не вошли два ключевых участника августовского военного переворота - полковники Модибо Коне и Садио Камара. В предыдущем правительстве они занимали должности министра безопасности и министра обороны соответственно. Гоита был одним из руководителей военного переворота, который военные совершили в августе 2020 года.

Международная реакция

В ночь на вторник Франция, США, Великобритания, Германия и Евросоюз опубликовали на портале Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали коммюнике, в котором выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в стране и задержанием президента и премьера. В документе эти действия названы попыткой государственного переворота.

Власти Франции при этом рассматривают возможность введения адресных санкций против организаторов переворота. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, заявил, что "Париж требует освобождения представителей малийских властей, безопасность которых должна быть гарантирована".

Национальная комиссия по правам человека Мали потребовала немедленного освобождения политиков, а также обратилась к международному сообществу за помощью в разрешении конфликта. Генсек ООН Антониу Гутерриш присоединился к этим требованиям.

В посольстве России в Мали сообщили, что ситуация в Бамако остается спокойной и безопасности россиян в Мали ничто не угрожает.

Августовский переворот

В Мали 18 августа минувшего года произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны, города Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен руководителями переворота "главой государства".

Сформированная военными коллегия выборщиков утвердила 21 сентября бывшего министра обороны и полковника в отставке Ба Ндао временным президентом Мали на предстоящие 18 месяцев, а Ассими Гоиту - вице-президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.