Иордания потребовала от Израиля выдачи двух задержанных 14 мая на границе подданных

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Посол Израиля в Аммане Амир Вайсброд был вызван во вторник в МИД королевства, где ему был выражен протест по поводу ситуации с двумя иорданскими подданными, задержанными на границе 14 мая. Как сообщило агентство Petra, израильскому дипломату вручена нота с требованием их немедленного освобождения.

"МИД королевства призвал израильские власти разрешить представителям иорданского посольства встретиться с арестованными для оказания им правовой и гуманитарной поддержки, что соответствует международным нормам", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Дайфулла аль-Файез, слова которого приводит агентство. Он отметил, что посольство в Тель-Авиве встречалось с адвокатом задержанных и держит под контролем вопрос об их судьбе.

Два иорданца были задержаны после того, как пересекли линию границу во время акции в поддержку палестинцев, которая проводилась в районе Эль-Карама. Израильская сторона сообщила, что у них было конфисковано холодное оружие. Пока неизвестно, собирались ли два нарушителя совершать нападение на израильтян.

Статус Иерусалима

Как сообщил аль-Файез, МИД королевства уведомил также посла Вайсброда о том, что Иордания "осуждает израильские провокационные действия в районе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и требует прекратить нарушения статуса священного города".

Выступая 20 мая на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади подверг критике Израиль за непрекращающиеся нарушения исторического, правового и демографического статуса Восточного Иерусалима. По его словам, "посягательства на иерусалимские святыни - это опасная игра с огнем". Вице-премьер подчеркнул, что Иордания в координации с палестинским руководством будет защищать права арабских жителей квартала Шейх-Джаррах и не допустит их насильственного выселения.

Прекращение огня

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах.

Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.