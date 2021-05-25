Белый дом не стал сообщать формат предстоящей встречи Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник не стала уточнять формат предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

На регулярном брифинге ее спросили, кто из должностных лиц США будет участвовать в двусторонней встрече лидеров двух стран. Дело в том, что в начале прошедшей в Хельсинки в 2018 году встречи Путина и 45-го президента США Дональда Трампа лидеры провели двухчасовую встречу тет-а-тет с участием только переводчиков, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. Предыдущая вашингтонская администрация практически не проинформировала о том, что лидеры обсуждали наедине.

Псаки подчеркнула, что Белый дом "обязательно предоставит сообщения для прессы" по итогам встречи двух президентов в следующем месяце. "У меня нет информации о формате встречи, но, как правило, в ней участвуют представители обеих сторон", - указала пресс-секретарь.

В 2018 году, подвергнув Трампа критике за его действия во время саммита, демократы потребовали распространить записи американской переводчицы, которая присутствовала на встрече Трампа с Путиным в формате тет-а-тет в Хельсинки.

Ранее Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.