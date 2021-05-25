В Азербайджане заявили о стабилизации ситуации на границе с Арменией

БАКУ, 25 мая. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что ситуация на границе с Арменией стабилизировалась и находится под контролем.

"Обстановка на государственной границе с Арменией стабильна и находится под нашим контролем. Азербайджанская сторона принимает меры для оперативного решения спорных моментов без создания напряженности", - заявил во вторник государственному агентству АзерТАдж представитель ведомства полковник Мурад Нагиев.

По его словам, азербайджанские пограничники находятся в ежедневном контакте с российской стороной. "Информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь в сторону Армении, не соответствует действительности. Российская сторона связалась с нами сегодня и сообщила, что армянские и азербайджанские военнослужащие якобы стреляли в воздух, в результате чего был ранен армянский военный, а также что у армянской стороны нет претензий к Азербайджану в связи с этим инцидентом", - сообщил Нагиев.

25 мая Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. В Баку заявили, что днем 25 мая семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы, а передвижение армянских военных было пресечено "в результате предпринятых упреждающих мер" без применения оружия.