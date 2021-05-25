Петер Аренбергер уходит с поста главы Минздрава Чехии

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Петер Аренбергер уходит в отставку с поста министра здравоохранения Чехии, который он занимал менее двух месяцев. Его заменит экс-глава данного ведомства Адам Войтех, который освободил данную должность осенью прошлого года. Об этом сообщил во вторник находящийся в Брюсселе премьер-министр республики Андрей Бабиш, слова которого привело Чешское телевидение.

"Петер Аренбергер подает в отставку, - отметил премьер. - Новым министром будет Адам Войтех, который в сентябре [прошлого года] принял решение покинуть пост министра здравоохранения, о чем я сожалел, так как это был очень хороший министр".

Вокруг Аренбергера, назначенного 7 апреля министром здравоохранения, усиливается скандал в связи с искажением фактов о принадлежащем ему имуществе. Глава Минздрава, как сообщают СМИ, владеет 65 объектами недвижимости, в то время как задекларировал лишь несколько из них. Кроме того, вызывает вопросы получение им дохода в 30 млн крон (около €1,2 млн), о котором политик также не упомянул. Президент Чехии Милош Земан недавно заявил, что готов отправить Аренбергера в отставку, если с этим предложением к нему обратится Бабиш.

Между тем пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек сообщил в "Твиттере", что церемония назначения Войтеха главой Минздрава состоится в среду, 26 мая.

"Президент республики Милош Земан выразил согласие с назначением Адама Войтеха. В среду, 26 мая, он подпишет в Пражском граде указ о его назначении, и во второй половине дня Адам Войтех приступит к выполнению обязанностей министра здравоохранения", - подчеркнул официальный представитель главы государства.